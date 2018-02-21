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Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей

Новый фильм "Лёд" о спортивной паре по фигурному катанию успел собрать 560 млн рублей в первые дни проката

Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей


Нашумевший фильм «Лёд» за первые дни выхода на экраны кинотеатра уже пересмотрели около 2 миллионов зрителей. Премьера фильма вышла 14 февраля и покорила сердца многих, это видно по сумме кассовых сборов порядком 560 миллионов рублей.

Юная девушка - фигуристка с большими надеждами и мечтами, сумеет ли она достичь великой славы в мире спорта? Картина очень захватывающая и чувственная, учитывая актерский состав: Александр Петров, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Павел Майков, Милош Бикович, под руководством режиссера – Олега Трофима.

Фильм однозначно заслуживает высоких похвал. Картина вдохновляет на подвиги, а также впервые кинотеатры имеют право на показ, на льготных условиях при поддержке Фонда кино России.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:00
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