Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей

Нашумевший фильм «Лёд» за первые дни выхода на экраны кинотеатра уже пересмотрели около 2 миллионов зрителей. Премьера фильма вышла 14 февраля и покорила сердца многих, это видно по сумме кассовых сборов порядком 560 миллионов рублей.Юная девушка - фигуристка с большими надеждами и мечтами, сумеет ли она достичь великой славы в мире спорта? Картина очень захватывающая и чувственная, учитывая актерский состав: Александр Петров, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Павел Майков, Милош Бикович, под руководством режиссера – Олега Трофима.Фильм однозначно заслуживает высоких похвал. Картина вдохновляет на подвиги, а также впервые кинотеатры имеют право на показ, на льготных условиях при поддержке Фонда кино России.