Российские хоккеисты впервые за 12 лет смогли пробиться в полуфинал Олимпиады

Гол престижа хоккеистам РФ смог забить на 28 минуте норвежский хоккеист Александер Бонсаксен. Российским олимпийским атлетам очков смог добавить Михаил Григоренко. Он «распечатал» ворота противника уже на 9 минуте. Вторую шайбу забил Никита Гусев, спустя 5 минут. Норвежскому голкиперу через 6 минут пришлось из ворот вынимать 3 шайбу. Потом последовал гол норвежского спортсмена. Минуту спустя Сергей Калинин из РФ снова «расписался» в норвежских воротах.Шайба Никиты Нестерова побывала в воротах противника на 34 минуте. Ивану Телегину принадлежит заключительный гол. Норвежской команде не смогла помочь даже смена вратаря. Хенрик Хаукеллан после первого периода заменил Ларса Хаугена. Это первый выход РФ в полуфинал ОИ с 2006 года.