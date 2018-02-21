Яна Поплавская была в шоке от татуировки сына с её лицом

В 2011 году в СМИ бурно обсуждали эпизод, когда после двадцати пяти лет брака, Яна Поплавская и продюсер Сергей Гинзбург развелись. Артистка забрала детей себе и смогла воспитать двух сыновей – Клима и Никиту. Сами же наследники ведущей стали ярыми фанатами творчества своей мамы, о чем рассказывали в разных интервью и в соцсетях.Яна, увидев на спине тридцатидвухлетнего Клима Поплавского свой портрет, сообщила, что была просто шокирована. Однако со временем она привыкла и очень польщена решением старшего сына. Поплавская считает, что данным образом, она всегда будет оберегать своего наследника со спины, а также защищать от всех неудач и проблем. Клим стал режиссером, как и его отец. К своим тридцати двум годам он снял много картин. Главные его работы – «Приличные люди» со Шнуровым и «С новым годом, мамы!».