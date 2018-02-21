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Похищенные деньги в МДТ пошли на предметы роскоши

СМИ обнародовали данные, касательно того, что при строительстве в Малом драматическом театре обновлённой сцены похитили деньги, которые растратили на приобретение авто Maybach.

Похищенные деньги в МДТ пошли на предметы роскоши

Похищенные финансовые средства потратили на лизинг автомобилей марок Lexus и Porsche. Деньги также затратили на приобретение авто Mercedez-Benz версии S500 4 Matic Maybach, разных предметов роскоши, недвижимости. Сумма заключённого 5 лет назад контракта, касающегося строительства новой сцены в Малом драматическом театре, составляла свыше 145 000 000 руб.

Следователи, которые занимаются расследованием дела, касательно хищения средств, полагают, что ряд работ выполнили, а свыше 45 000 000 руб., которые предназначались для уплаты данных работ, похитили злоумышленники. Строительство новой сцены должны были закончиться до конца будущего года. В настоящее время вследствие отсутствия требуемой документации проект был временно заморожен.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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