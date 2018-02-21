Школьник на время прикрыл проект «Дом-2», «заминировав» съёмочную площадку

Мальчик пошел на это из-за пристрастия его мамы к этому телепроекту.Московский ученик простой школы воплотил заветную мечту огромного числа жителей России и прикрыть "Дом-2". Правда, получилось это у него ненадолго.По информации паблика Mash, школьник использовал для этого "надежный" метод — сообщил, что на территории телепроекта заложено взрывное устройство.Уже есть информация, что съёмки остановили на целые сутки. Не обнаружив никакого взрывного устройства, сотрудники силового ведомства разрешили там продолжить процесс съёмок телестройки.А через какое-то время правоохранительные органы смогли выйти на след 12-летнего жителя Москвы. Мальчик, как оказалось, пошёл на такие меры из-за пристрастия его 32-летней мамы к этому проекту.