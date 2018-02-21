Школьник на время прикрыл проект «Дом-2», «заминировав» съёмочную площадку
В Москве в 12-летний школьник сообщением о взрывном устройстве остановил съёмки скандального реалити-шоу Дом-2.
Мальчик пошел на это из-за пристрастия его мамы к этому телепроекту.
Московский ученик простой школы воплотил заветную мечту огромного числа жителей России и прикрыть "Дом-2". Правда, получилось это у него ненадолго.
По информации паблика Mash, школьник использовал для этого "надежный" метод — сообщил, что на территории телепроекта заложено взрывное устройство.
Уже есть информация, что съёмки остановили на целые сутки. Не обнаружив никакого взрывного устройства, сотрудники силового ведомства разрешили там продолжить процесс съёмок телестройки.
А через какое-то время правоохранительные органы смогли выйти на след 12-летнего жителя Москвы. Мальчик, как оказалось, пошёл на такие меры из-за пристрастия его 32-летней мамы к этому проекту.
Мальчик пошел на это из-за пристрастия его мамы к этому телепроекту.
Московский ученик простой школы воплотил заветную мечту огромного числа жителей России и прикрыть "Дом-2". Правда, получилось это у него ненадолго.
По информации паблика Mash, школьник использовал для этого "надежный" метод — сообщил, что на территории телепроекта заложено взрывное устройство.
Уже есть информация, что съёмки остановили на целые сутки. Не обнаружив никакого взрывного устройства, сотрудники силового ведомства разрешили там продолжить процесс съёмок телестройки.
А через какое-то время правоохранительные органы смогли выйти на след 12-летнего жителя Москвы. Мальчик, как оказалось, пошёл на такие меры из-за пристрастия его 32-летней мамы к этому проекту.