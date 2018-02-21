Альбина Джанабаева вспоминая детство, расплакалась в эфире передачи
В известной телепередаче «Мой герой» участвовала Альбина Джанабаева. Певица поделилась воспоминаниями из детства, которые заставили её расплакаться. Артистка поведала, что детства у неё практически не было, так как мать звезды взвалила на её детские плечи множество ответственных дел и обязанностей.
Джанабаева в многодетной семье была старшим ребенком, и поэтому несла ответственность за всех детей. Но артистка считает неправильным лишать кого-либо детства, при этом перекладывать на детские плечи взрослые заботы.
По словам Альбины Джанабаевой, она радуется, что её дети чувствуют себя очень счастливыми. Исполнительница песен также рассказала о временах её участия в группе «ВИА Гра». Знаменитость сказала, что это один из самых счастливых периодов в её жизни. После ухода артистки из коллектива, она ещё долго пребывала в депрессии, боясь, что о ней могут забыть. Также Альбина поведала, что в данное время она играет в театре.
Джанабаева в многодетной семье была старшим ребенком, и поэтому несла ответственность за всех детей. Но артистка считает неправильным лишать кого-либо детства, при этом перекладывать на детские плечи взрослые заботы.
По словам Альбины Джанабаевой, она радуется, что её дети чувствуют себя очень счастливыми. Исполнительница песен также рассказала о временах её участия в группе «ВИА Гра». Знаменитость сказала, что это один из самых счастливых периодов в её жизни. После ухода артистки из коллектива, она ещё долго пребывала в депрессии, боясь, что о ней могут забыть. Также Альбина поведала, что в данное время она играет в театре.