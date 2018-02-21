АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

Альбина Джанабаева вспоминая детство, расплакалась в эфире передачи

В известной телепередаче «Мой герой» участвовала Альбина Джанабаева. Певица поделилась воспоминаниями из детства, которые заставили её расплакаться. Артистка поведала, что детства у неё практически не было, так как мать звезды взвалила на её детские плечи множество ответственных дел и обязанностей.

Альбина Джанабаева вспоминая детство, расплакалась в эфире передачи

Джанабаева в многодетной семье была старшим ребенком, и поэтому несла ответственность за всех детей. Но артистка считает неправильным лишать кого-либо детства, при этом перекладывать на детские плечи взрослые заботы.

По словам Альбины Джанабаевой, она радуется, что её дети чувствуют себя очень счастливыми. Исполнительница песен также рассказала о временах её участия в группе «ВИА Гра». Знаменитость сказала, что это один из самых счастливых периодов в её жизни. После ухода артистки из коллектива, она ещё долго пребывала в депрессии, боясь, что о ней могут забыть. Также Альбина поведала, что в данное время она играет в театре.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская компания разрабатывает две
Земля в конце мира упадет в центр Солнца,
В Испании создали одноразовые батареи
Разработчики отказались от легендарного
Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный
Ученые: Передвижения двуногих динозавров основаны
Астрономы неожиданно обнаружили большое
Калининградская область первая начнет
Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю
Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого
Ученые классифицировали черные дыры, стирающие
Учёные: Муравьи лечат больных собратьев, не
Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей
Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа
Основатель Amazon построит часы с возможностью их
Компания «Ингосстрах» начала через интернет
Российские хоккеисты впервые за 12 лет смогли
Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном
Яна Поплавская была в шоке от татуировки сына с
Астроном-любитель случайно сделал уникальный
Похищенные деньги в МДТ пошли на предметы роскоши
Ученые: Тепло и свечение от камина могут вызывать
Альбина Джанабаева вспоминая детство,
Астрономы изучили магнитное поле вокруг
На «Дом-2» действуют новые правила против
В Сеть попали изображения ZTE Blade X2 Max
Дана Борисова торгует телом из-за сексуальной
Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь
Рита Дакота и Агата Муцениеце поругались из-за
Поклонники заподозрили Юлию Ковальчук в
Просмотреть все новости