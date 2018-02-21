В Сеть попали изображения ZTE Blade X2 Max

Устройство сменит Blade X Max, представленный в прошлом году. Модель станет работать на основе бюджетного чипа типа Snapdragon 435. ОП составляет 2 гб. В базовой вариации предлагается ПЗУ на 32 гб. Имеется возможность установки внешнего накопителя. Батарея имеет ёмкость на 3 400 мАч. Более дорогую версию Blade X2 Max наделят чипом Snapdragon 450. Представят вариации с ОП на 2 и 3 Гб. В устройстве есть порт USB-C. На смартфон по умолчанию должны установить ОС Android 8.0 Oreo. Её в будущем можно обновить. Фронтальная камера устройства имеет разрешение на 16 Мп.Blade X2 Max будет расцениваться в 150 - 200 долларов. Это зависит от версии устройства. Продажи смартфона в Соединённых Штатах запланированы на апрель этого года. Модель средней ценовой категории в РФ попадёт в начале лета.