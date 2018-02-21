Дана Борисова торгует телом из-за сексуальной зависимости

Судя по данной переписке, Дана Борисова якобы предлагает своему знакомому и его приятелю-олигарху свои услуги сексуального характера без привлечения общественности. Теледива также писала, что согласна на встречу с их друзьями. За интим она потребовала 4 тысячи долларов, однако в ходе переписки Дане пришлось снижать сумму практически на 50 процентов.Знакомому из Владикавказа знаменитость намекнула, что готова почти на всё, если её хорошо попросят. Борисова пока не дала комментариев по этому поводу, хотя её вполне могли подставить враги. Многие считают, что Дана наркотическую зависимость заменила на секс, вот и получился такой неприятный инцидент.