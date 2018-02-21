Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь сама себе под водой
Исследователи заметили у Tripterygion delaisi уникальную способность. Выяснилось, что особи этого вида могут контролировать свое зрение и даже при необходимости освещать себе путь.
Ученые из Тюбингенского университета изучали троеперную морскую собачку и выяснили, что она может изменять свое зрение в зависимости от ситуации. Рыбка может даже освещать перед собой около 6 см, используя глаза как подсвечивающее устройство.
Данное открытие очень заинтересовало исследователей, ведь ранее ничего подобного найдено не было. Конечно, такие рыбы как иглороты тоже могут освещать себе путь, но в их случае освещение является пассивным, так как рыба не может контролировать уровень света, в отличие от троепёрной морской собачке.
В результате исследование удалось определить, что Tripterygion delaisi обитает только на мелководье и редко опускается на глубину более 50 метров. А во время погружения рыбка все время меняет зрачки с одного цвета на другой. Таким образом, рыба меняет спектр, чтобы отрегулировать свое зрение. Благодаря такой особенности рыба с легкостью ищет добычу и прячется от хищников.
Ученые из Тюбингенского университета изучали троеперную морскую собачку и выяснили, что она может изменять свое зрение в зависимости от ситуации. Рыбка может даже освещать перед собой около 6 см, используя глаза как подсвечивающее устройство.
Данное открытие очень заинтересовало исследователей, ведь ранее ничего подобного найдено не было. Конечно, такие рыбы как иглороты тоже могут освещать себе путь, но в их случае освещение является пассивным, так как рыба не может контролировать уровень света, в отличие от троепёрной морской собачке.
В результате исследование удалось определить, что Tripterygion delaisi обитает только на мелководье и редко опускается на глубину более 50 метров. А во время погружения рыбка все время меняет зрачки с одного цвета на другой. Таким образом, рыба меняет спектр, чтобы отрегулировать свое зрение. Благодаря такой особенности рыба с легкостью ищет добычу и прячется от хищников.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:40