Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь сама себе под водой

Ученые из Тюбингенского университета изучали троеперную морскую собачку и выяснили, что она может изменять свое зрение в зависимости от ситуации. Рыбка может даже освещать перед собой около 6 см, используя глаза как подсвечивающее устройство.Данное открытие очень заинтересовало исследователей, ведь ранее ничего подобного найдено не было. Конечно, такие рыбы как иглороты тоже могут освещать себе путь, но в их случае освещение является пассивным, так как рыба не может контролировать уровень света, в отличие от троепёрной морской собачке.В результате исследование удалось определить, что Tripterygion delaisi обитает только на мелководье и редко опускается на глубину более 50 метров. А во время погружения рыбка все время меняет зрачки с одного цвета на другой. Таким образом, рыба меняет спектр, чтобы отрегулировать свое зрение. Благодаря такой особенности рыба с легкостью ищет добычу и прячется от хищников.