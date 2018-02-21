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Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь сама себе под водой

Исследователи заметили у Tripterygion delaisi уникальную способность. Выяснилось, что особи этого вида могут контролировать свое зрение и даже при необходимости освещать себе путь.

Ученые из Тюбингенского университета изучали троеперную морскую собачку и выяснили, что она может изменять свое зрение в зависимости от ситуации. Рыбка может даже освещать перед собой около 6 см, используя глаза как подсвечивающее устройство.
Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь сама себе под водой

Данное открытие очень заинтересовало исследователей, ведь ранее ничего подобного найдено не было. Конечно, такие рыбы как иглороты тоже могут освещать себе путь, но в их случае освещение является пассивным, так как рыба не может контролировать уровень света, в отличие от троепёрной морской собачке.

В результате исследование удалось определить, что Tripterygion delaisi обитает только на мелководье и редко опускается на глубину более 50 метров. А во время погружения рыбка все время меняет зрачки с одного цвета на другой. Таким образом, рыба меняет спектр, чтобы отрегулировать свое зрение. Благодаря такой особенности рыба с легкостью ищет добычу и прячется от хищников.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:40
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