Рита Дакота и Агата Муцениеце поругались из-за имён дочерей

Недавно в одном из интервью Муцениеце заявила, что ещё до рождения дочери хотела её назвать каким-то оригинальным именем и выбрала имя Мия, но позднее оказалось, что все за ней начали «повторять». Многие знаменитости начали называть таким же именем своих детей, что крайне возмутило актрису.На претензии Агаты ответила исполнительница песен Рита Дакота, заметив, что это имя выбирали уже на протяжении нескольких десятков лет, при этом оно давно уже стало «попсовым». Певица посоветовала Муцениеце в следующий раз назвать дочь «Херопруньей» для того, чтобы никто и некогда за ней не повторял. Ранее сообщалось, что Дакота с мужем Владом Соколовским в рамках Instagram впервые показали свою дочь.