Поклонники заподозрили Юлию Ковальчук в увеличении губ на снимке без макияжа

На данном фото Ковальчук, лежа на диване, делает селфи. В описании певица заявила, что сделала фото с утра и из-за этого не стала наносить много косметических средств. Некоторые фанаты в комментариях написали комплименты, а также высказали своё мнение, что натуральность - особенность артистки, делающей её очень красивой и привлекательной.Многие подписчики заподозрили, что Юлия сделала пластику губ. На фото они заметили неестественный контур верхней губы. Фолловеры сказали, что раньше она была намного меньше, при этом так не выделялась. Однако экс-участница коллектива «Блестящие» заявила, что у неё натуральные ресницы, волосы и части лица. Публикация в течение пяти часов собрала более 21 тысячи отметок «Мне нравится» и около 300 комментариев.