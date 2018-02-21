Александр Ревва поведал о необычной традиции в его семье на 23 февраля

Александр Ревва в своём микроблоге рамках Instagram обнародовал новое фото, на котором он изображён вместе с супругой Анжеликой. Юморист в подписи к снимку отметил, что в их семье дарят подарки не так, как полагается, потому что семейная традиция носит необычный характер.Невзирая на то, что на 23 февраля принято дарить подарки именно мужчинам, однако жена Реввы в этот день получает он него презент. При этом на 8 марта сам шоумен ждёт от возлюбленной сюрприза, так как именно такой традиции приняли решение придерживаться супруги. Публикация в течение шести часов сумела собрать около 47 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 380 комментариев от фолловеров знаменитости.