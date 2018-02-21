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На телепроект "Дом-2" прибыла Татьяна Владимировна Рапунцель

Мать Ольги Рапунцель и Алены Савкиной приехала на реалити-шоу Дом-2.

Татьяна Владимировна навестила своих девочек и узнала, как они живут.

Напомним, старшая дочка сейчас находится за периметром в декрете, а Алена строит отношения с Ильей Яббаровым. Кстати, Алёна ожидала, что встреча мамы и ее молодого человека пройдет тяжело, но всё было не так плохо.

На телепроект "Дом-2" прибыла Татьяна Владимировна Рапунцель

После выезда Димы и Оли из VIP-домика, ее сестра с молодым человеком тут же заселилась к ним на кровать.

«Когда мама приехала, я ожидала другую реакцию от нее. Думала, что она с накинется на него с какой-то агрессией и категорически скажет, что Илья для меня под запретом. Но она приехала с позитивом! Я объяснила, что счастлива с ним, а она сказала, что не против него. Мама просто ему не верит, потому что судит по прошлым его отношениям и говорит, что ей нужно немного времени, чтобы убедиться в его порядочности», — рассказывает Савкина.

Теперь все будет зависеть от Илюши. Если молодой человек сможет расположить к себе маму своей девушки и очаровать ее, то дело сделано. Татьяна Владимировна сказала, что выбор дочери принять готова, но Яббарову нужно очень постараться, чтобы показать себя с достойной стороны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:20
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