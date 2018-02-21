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Mail.Ru Group организует настройку рекламы по психотипу пользователей сети

В планах Mail.ru Group продемонстрировать рекламный контент, который подстроен под психотип пользователей. Разработка будет основана на модели BIG5 (OCEAN). С учетом интересов целевой аудитории, специалистами планируется полный обхват запросов, подбором соответствующих маркетинговых материалов.

Такой инструмент позволит персонифицировать предложения по эффективности рекламных коммуникаций. Первой была протестирована продукция бренда Dove, от компании рекламодателя Unilever, с участием Initiative. Как показала статистика исследований, результаты получились высокоэффективными. Представители фирмы рассказали, что подобную улучшенную систему применят и для многих других товаров, так как продукция рекламируется в лучших аспектах, в соответствии с разными психотипами клиентов.

Mail.Ru Group организует настройку рекламы по психотипу пользователей сети


Департаментом Big Data Mail.ru, при участии Research.Mail.ru, проведена и исследована обучающая выборка, в ходе которой опросили большинство пользователей популярных социальных сетей. На основании анализа и определили набор психотипов людей. Всех их разделили на пять отдельных сегментов, в соответствии с пятью чертами по модели BIG5 – доброжелательность, сознательность, экстраверсия, нейротизм, открытость и опыт. Применив метод машинного обучения, были определены системы психотипов пользователей, построенных на поведении интересах в интернете.

Экспертами отмечена полезность и качество нововведения, использующего содержание рекламных материалов в качестве помощи, а не надоедающей и ненужной, в большинстве своем, информации. В Mail.ru Group сообщают, что для рекламодателей предоставят полный доступ к сегментам психотипов пользователей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:00
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