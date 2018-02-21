Mail.Ru Group организует настройку рекламы по психотипу пользователей сети

Такой инструмент позволит персонифицировать предложения по эффективности рекламных коммуникаций. Первой была протестирована продукция бренда Dove, от компании рекламодателя Unilever, с участием Initiative. Как показала статистика исследований, результаты получились высокоэффективными. Представители фирмы рассказали, что подобную улучшенную систему применят и для многих других товаров, так как продукция рекламируется в лучших аспектах, в соответствии с разными психотипами клиентов.Департаментом Big Data Mail.ru, при участии Research.Mail.ru, проведена и исследована обучающая выборка, в ходе которой опросили большинство пользователей популярных социальных сетей. На основании анализа и определили набор психотипов людей. Всех их разделили на пять отдельных сегментов, в соответствии с пятью чертами по модели BIG5 – доброжелательность, сознательность, экстраверсия, нейротизм, открытость и опыт. Применив метод машинного обучения, были определены системы психотипов пользователей, построенных на поведении интересах в интернете.Экспертами отмечена полезность и качество нововведения, использующего содержание рекламных материалов в качестве помощи, а не надоедающей и ненужной, в большинстве своем, информации. В Mail.ru Group сообщают, что для рекламодателей предоставят полный доступ к сегментам психотипов пользователей.