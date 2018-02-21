Meizu X2 получит SoC Snapdragon 845 за 475 долларов

По словам вице-президента компании, смартфон в продажу поступит в конце этого года. Новинка находится в разработке. Выход устройства на мировой рынок задержится. Связано это с использованием компанией только самых передовых технологий. В Meizu таким образом хотят заинтересовать потребителя к новинке. Meizu X2 будет обладать топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 (частота на одно ядро составляет до 2,8 ГГц). Графическим ускорителем является версия Adreno 630. Модулем обработки изображения выступает Spectra 280.Дисплей аппарата выполнят со следующим соотношением сторон 18:9. Это стало уже настоящим трендом этого года. Версию Meizu X2 представят миру в конце этого года. В Соединённых Штатах новинка будет стоить $475.