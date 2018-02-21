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"Прокачанный" хэтчбек Mazda 3 Speed выходит на рынок

На рынок выводят «прокачанную» модификацию хэтчбека Mazda 3 Speed. Автомобиль Mazda 3 Speed получил заводской тюнинг, реализации данной модели стартуют на рынке Индонезии. Стоимость автомобиля стартует от 442,8 миллиона индонезийских рупий.

"Прокачанный" хэтчбек Mazda 3 Speed выходит на рынок


От стандартного хэтчбека Mazda 3 Speed отличается массивным спойлером на пятой двери, аэродинамическим обвесом по периметру кузова, чёрными накладками и тонированными колёсными дисками на 18 дюймов «обутыми» в низкопрофильную резину.

В салоне «прокаченного» хэтчбека появились металлические накладки на педалях и порогах, светодиодная подсветка, логотипы на ковриках и сиденьях, а также в отделке интерьера присутствуют красные акценты.

В подкапотном пространстве Mazda 3 Speed установлен атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 163 лошадиные силы. Агрегат комплектуется системой «старт-стоп» и автоматической трансмиссией на 6 ступеней.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:10
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