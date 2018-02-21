"Прокачанный" хэтчбек Mazda 3 Speed выходит на рынок

От стандартного хэтчбека Mazda 3 Speed отличается массивным спойлером на пятой двери, аэродинамическим обвесом по периметру кузова, чёрными накладками и тонированными колёсными дисками на 18 дюймов «обутыми» в низкопрофильную резину.В салоне «прокаченного» хэтчбека появились металлические накладки на педалях и порогах, светодиодная подсветка, логотипы на ковриках и сиденьях, а также в отделке интерьера присутствуют красные акценты.В подкапотном пространстве Mazda 3 Speed установлен атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 163 лошадиные силы. Агрегат комплектуется системой «старт-стоп» и автоматической трансмиссией на 6 ступеней.