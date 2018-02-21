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Ferrari и Philip Morris собираются вернуть рекламу табака в Формулу 1

Ранее представители Феррари сообщили о пролонгации соглашения с Philip Morris International на три года. Европейские журналисты уверены, что компания намерена продвигать табачную продукцию без дыма используя ассоциацию с одной из команд Формулы 1.

Ferrari и Philip Morris собираются вернуть рекламу табака в Формулу 1


Представители Philip Morris отмечают, что партнерство с Феррари позволит «приблизить будущее, свободное от сигаретного дыма». Имеются ввиду электронные сигареты Iqos, которые выпускает компания. Табак в них лишь нагревается.

Глава PMI Андре Калантзопулос сообщил, что компании намерена воспользоваться всеми имеющимися ресурсами, включая проекты в автоспорте. Это позволит ускорить революционный процесс, который окажется полезным для курильщиков и всего общества.

Сообщается, что Philip Morris пока не планирует рекламного сотрудничества с Феррари, дальнейшие подробности станут известны в скором времени. Европейские СМИ уверены, что на автомобилях Феррари появится реклама Iqos.
Спорт
Добавил: Daria Вчера, 18:50
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