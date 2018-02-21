Обновлённый Mercedes-Benz V-Class запечатлели фотошпионы

Отмечается, автомобиль Mercedes-Benz V-Class не обновлялся в течение 4 лет, пользуясь популярностью на американском рынке. Судя по обнародованным снимкам, фургону увеличили колёсную базу, при этом колёса немного выдвинулись в сторону, увеличивая проходимость. К тому же у обновлённого фургона исчез люк, где теперь расположена стационарная крыша.Основным отличием автомобиля Mercedes-Benz V-Class является наличие большого бампера на передней части, по словам производителей здесь разместились несколько сенсорных датчиков круиз-контроля и системы предупреждения столкновений.По предположению экспертов, фургон Mercedes-Benz V-Class будет оснащён бензиновым силовым агрегатом. Официальный дебют автомобиля ожидается в июне текущего года.