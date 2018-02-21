Эксперты протестировали новый кроссовер Ford EcoSport 2018

По словам экспертов, достоинствами компактного паркетника являются его габариты, удобство управления, присутствие полного привода. Начальная версия Ford EcoSport 2017, ставшая популярной после презентации, приобрела укороченную колесную базу, компактные габариты. Многие версии компакткросса под капотом имеют 1-литровый мотор с турбонаддувом на 123 лошадки.Полноприводный вариант имеет 2-литровый 4-цилиндровый мотор без турбонаддува на 166 л.с., 6-диапазонную автоматическую КП. В салоне новой версии Ford EcoSport имеется несколько улучшений: точка доступа Wi-Fi, руль с подогревом, система предупреждения столкновения. Благодаря проведения тест-драйва стало известно, что новое транспортное средство потребляет топливо на уровне с собратьями большего размера. Это является минусом авто.