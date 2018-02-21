АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

Эксперты протестировали новый кроссовер Ford EcoSport 2018

Эксперты зарубежного автомобильного издания на автодорогах протестировали новый кроссовер версии Ford EcoSport 2018.

Эксперты протестировали новый кроссовер Ford EcoSport 2018

По словам экспертов, достоинствами компактного паркетника являются его габариты, удобство управления, присутствие полного привода. Начальная версия Ford EcoSport 2017, ставшая популярной после презентации, приобрела укороченную колесную базу, компактные габариты. Многие версии компакткросса под капотом имеют 1-литровый мотор с турбонаддувом на 123 лошадки.

Полноприводный вариант имеет 2-литровый 4-цилиндровый мотор без турбонаддува на 166 л.с., 6-диапазонную автоматическую КП. В салоне новой версии Ford EcoSport имеется несколько улучшений: точка доступа Wi-Fi, руль с подогревом, система предупреждения столкновения. Благодаря проведения тест-драйва стало известно, что новое транспортное средство потребляет топливо на уровне с собратьями большего размера. Это является минусом авто.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская компания разрабатывает две
Земля в конце мира упадет в центр Солнца,
В Испании создали одноразовые батареи
Разработчики отказались от легендарного
Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный
Ученые: Передвижения двуногих динозавров основаны
Астрономы неожиданно обнаружили большое
Калининградская область первая начнет
Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю
Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого
Ученые классифицировали черные дыры, стирающие
Учёные: Муравьи лечат больных собратьев, не
Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей
Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа
Основатель Amazon построит часы с возможностью их
Компания «Ингосстрах» начала через интернет
Российские хоккеисты впервые за 12 лет смогли
Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном
Яна Поплавская была в шоке от татуировки сына с
Астроном-любитель случайно сделал уникальный
Похищенные деньги в МДТ пошли на предметы роскоши
Ученые: Тепло и свечение от камина могут вызывать
Альбина Джанабаева вспоминая детство,
Астрономы изучили магнитное поле вокруг
На «Дом-2» действуют новые правила против
В Сеть попали изображения ZTE Blade X2 Max
Дана Борисова торгует телом из-за сексуальной
Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь
Рита Дакота и Агата Муцениеце поругались из-за
Поклонники заподозрили Юлию Ковальчук в
Просмотреть все новости