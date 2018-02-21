Представлен обновленный кроссовер Ford Edge для рынка Европы
В Детройте в январе представили рестайлинговую версию кроссовера Ford Edge, а теперь настала очередь презентовать модификацию для европейского рынка. Европейская модель Ford Edge позиционируется в качестве самого технологически продвинутого кроссовера в модельном ряду бренда.
От дорестайлинговой версии кроссовер Ford Edge отличается иной передней оптикой со светодиодами, другой решёткой радиатора, более округлыми передними крыльями и компактными противотуманными осветителями.
В салоне автомобиля существенных изменений не произошло за исключением появления пересмотренной центральной консоли, беспроводной зарядки для смартфонов и эксклюзивной аудиосистемы B & O Play, которая была разработана специально для Ford Edge.
Под капотом европейского кроссовера Ford Edge установлен дизельный агрегат EcoBlue объёмом 2,0 литра производительностью 150, 190 и 238 лошадиных сил.
От дорестайлинговой версии кроссовер Ford Edge отличается иной передней оптикой со светодиодами, другой решёткой радиатора, более округлыми передними крыльями и компактными противотуманными осветителями.
В салоне автомобиля существенных изменений не произошло за исключением появления пересмотренной центральной консоли, беспроводной зарядки для смартфонов и эксклюзивной аудиосистемы B & O Play, которая была разработана специально для Ford Edge.
Под капотом европейского кроссовера Ford Edge установлен дизельный агрегат EcoBlue объёмом 2,0 литра производительностью 150, 190 и 238 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Вчера, 18:20