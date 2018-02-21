Представлен обновленный кроссовер Ford Edge для рынка Европы

От дорестайлинговой версии кроссовер Ford Edge отличается иной передней оптикой со светодиодами, другой решёткой радиатора, более округлыми передними крыльями и компактными противотуманными осветителями.В салоне автомобиля существенных изменений не произошло за исключением появления пересмотренной центральной консоли, беспроводной зарядки для смартфонов и эксклюзивной аудиосистемы B & O Play, которая была разработана специально для Ford Edge.Под капотом европейского кроссовера Ford Edge установлен дизельный агрегат EcoBlue объёмом 2,0 литра производительностью 150, 190 и 238 лошадиных сил.