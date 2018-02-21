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Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря Николаева с 12 годовщиной их знакомства

Юлия Проскурякова очень мило поздравила своего супруга Игоря Николаева с 12 годовщиной их знакомства.

Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря Николаева с 12 годовщиной их знакомства


Юлию Проскурякову и Игоря Николаева считают одной из крепких пар российского шоу-бизнеса. Знакомство исполнителей произошло 12 лет назад в Екатеринбурге и с тех самых пор они вместе. Когда Юля вспоминает день их встречи, то на ее лице всегда сияет улыбка.

На своей официальной страничке в интернете певица выложила совместный фотоснимок со дня их свадьбы, на котором она красуется в белом свадебном платье в очень счастливый день своей жизни.

Под фото она вспомнила, что ровно 12 лет назад произошло их знакомство, и она даже представить не могла, что они поженятся, и у них родится дочь Вероника. А в конце поста напомнила Игорю о своих чувствах. Фанаты также поздравили семейную пару и пожелали им вечной любви и бесконечного счастья.

Стоит напомнить, что Игорь и Юлия долгое время не могли родить малыша и только два с лишним года назад им это, наконец, удалось, и на свет появилась долгожданная дочка. Радостное событие произошло в Юрмале, а через некоторое время родители отвезли дочь в Подмосковье. Сейчас семейство без конца делится снимками своей принцессы в интернете.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:53
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