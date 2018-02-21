Ученые смогли определить четыре типа пьющих людей

Как бы такие люди не выглядели, исследователи нашли всего четыре мотивационных составляющих. К первому типу принадлежат социальные пьяницы, которые открывают бутылочку, чтобы увеличить удовольствие при встрече с друзьями. Ко второй категории принадлежат люди, которые пытаются соответствовать обществу, находящемуся на праздничном мероприятии. Такие люди употребляют во время тостов немного спиртного. К третьему типу принадлежат подростки, которые пьют для чувства опьянения, агрессии, раскованности, импульсивности. Четвёртая категория пьёт, когда самостоятельно не может справиться с возникающими жизненными проблемами.Свое исследование учёные хотят использовать для разработки программы, позволяющей уменьшить потребление спиртного.