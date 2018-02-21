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Ученые смогли определить четыре типа пьющих людей

Ученые Университета Ла-Тробе определили четыре типа пьющих людей. Эммануэль Кунче, являющийся автором исследования, отметил, что пьющие люди могут быть низкими либо высокими.

Ученые смогли определить четыре типа пьющих людей

Как бы такие люди не выглядели, исследователи нашли всего четыре мотивационных составляющих. К первому типу принадлежат социальные пьяницы, которые открывают бутылочку, чтобы увеличить удовольствие при встрече с друзьями. Ко второй категории принадлежат люди, которые пытаются соответствовать обществу, находящемуся на праздничном мероприятии. Такие люди употребляют во время тостов немного спиртного. К третьему типу принадлежат подростки, которые пьют для чувства опьянения, агрессии, раскованности, импульсивности. Четвёртая категория пьёт, когда самостоятельно не может справиться с возникающими жизненными проблемами.

Свое исследование учёные хотят использовать для разработки программы, позволяющей уменьшить потребление спиртного.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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