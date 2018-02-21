Компания Morgan анонсировала выход юбилейного ретрокара Plus 8

Под капотом ретро-автомобиля Morgan Plus 8 установлен атмосферный силовой агрегат V8 ёмкостью 4,7 литра, разработанный автоконцерном BMW. Производительность двигателя составляет 372 лошадиные силы, работает он на пару с 6-скоростной «механикой». До первой сотни машина будет разгоняться за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составит 249 км/час.Накануне в сеть выложили тизер с изображением новой модели. Ретро-мобиль Morgan Plus 8 представлен в синем кузове с жёлтыми элементами, именно так был окрашен самый первый экземпляр бренда MMC11.