Компания Morgan анонсировала выход юбилейного ретрокара Plus 8
Компания Morgan планирует выпустить лимитированную партию ретрокара Plus 8. Выход ретрокара Morgan Plus посвящён 50-летнему юбилею данной модели, официально автомобиль представят в Женеве.
Под капотом ретро-автомобиля Morgan Plus 8 установлен атмосферный силовой агрегат V8 ёмкостью 4,7 литра, разработанный автоконцерном BMW. Производительность двигателя составляет 372 лошадиные силы, работает он на пару с 6-скоростной «механикой». До первой сотни машина будет разгоняться за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составит 249 км/час.
Накануне в сеть выложили тизер с изображением новой модели. Ретро-мобиль Morgan Plus 8 представлен в синем кузове с жёлтыми элементами, именно так был окрашен самый первый экземпляр бренда MMC11.
Под капотом ретро-автомобиля Morgan Plus 8 установлен атмосферный силовой агрегат V8 ёмкостью 4,7 литра, разработанный автоконцерном BMW. Производительность двигателя составляет 372 лошадиные силы, работает он на пару с 6-скоростной «механикой». До первой сотни машина будет разгоняться за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составит 249 км/час.
Накануне в сеть выложили тизер с изображением новой модели. Ретро-мобиль Morgan Plus 8 представлен в синем кузове с жёлтыми элементами, именно так был окрашен самый первый экземпляр бренда MMC11.
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Добавил: Алина Вчера, 18:00