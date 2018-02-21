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Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на автодорогах первый тест-драйв

Кроссовер Honda Pilot текущего модельного года прошел на автодорогах первый тест-драйв. Автомобильные эксперты во время данного тест-драйва оценили достоинства, а также недостатки новой версии автомобиля.

Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на автодорогах первый тест-драйв


Специалистами отмечается небольшая стоимость машины, 3,5-литровый двигатель V-6. Версия Honda Pilot 2018 можно назвать лучшим представителем своего сегмента. Авто имеет большое пространство багажника, практичный интерьер, мощный двигатель, массу технологий в салоне. Комплектация авто осталась прежней. Обновлениями являются приложения Android Auto и Apple CarPlay, новый цвет кузова - Deep Scarlet.

Эксперты среди недостатков версии Honda Pilot 2018 отмечают неудобный сенсорный экран, а также мало обновлений. Наряду с этим экономия топлива, бюджетная цена на 32 000 долларов, а также улучшенная система безопасности делают кроссовер версии Honda Pilot 2018 незаменимым для езды в рамках городских автодорог.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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