Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на автодорогах первый тест-драйв

Специалистами отмечается небольшая стоимость машины, 3,5-литровый двигатель V-6. Версия Honda Pilot 2018 можно назвать лучшим представителем своего сегмента. Авто имеет большое пространство багажника, практичный интерьер, мощный двигатель, массу технологий в салоне. Комплектация авто осталась прежней. Обновлениями являются приложения Android Auto и Apple CarPlay, новый цвет кузова - Deep Scarlet.Эксперты среди недостатков версии Honda Pilot 2018 отмечают неудобный сенсорный экран, а также мало обновлений. Наряду с этим экономия топлива, бюджетная цена на 32 000 долларов, а также улучшенная система безопасности делают кроссовер версии Honda Pilot 2018 незаменимым для езды в рамках городских автодорог.