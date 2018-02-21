Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в доме

При этом Женя отмечает, что вместе с ней в бассейне купаются ее родные, что делает атмосферу приятнее.В целом, публикация была призвана рекламировать ярко синий купальник, который отлично сидит на Феофилактовой.Фолловеры похвалили Евгению за умение найти нормального мужика, который может обеспечить ей должный уровень жизни, отметив, что ее предыдущий мужчина – Антон Гусев был абсолютно несамостоятельным и пожелали «Викусе теперь с ним прозябать». Фанатки посоветовали Жене не обращать внимания на комментарии завистников и спокойно «жить в доме своего мужчины».