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Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в доме

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова поделилась в Instagram своими восторгами по поводу возможности принимать водные процедуры в бассейне, не выходя из дома.

При этом Женя отмечает, что вместе с ней в бассейне купаются ее родные, что делает атмосферу приятнее.

Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в доме

В целом, публикация была призвана рекламировать ярко синий купальник, который отлично сидит на Феофилактовой.

Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в доме

Фолловеры похвалили Евгению за умение найти нормального мужика, который может обеспечить ей должный уровень жизни, отметив, что ее предыдущий мужчина – Антон Гусев был абсолютно несамостоятельным и пожелали «Викусе теперь с ним прозябать». Фанатки посоветовали Жене не обращать внимания на комментарии завистников и спокойно «жить в доме своего мужчины».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:13
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