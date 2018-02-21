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Peugeot представил новый фургон Rifter

Представители компании Peugeot продемонстрировали новый фургон под названием Rifter, который заменит Partner. Официальный дебют новинки состоится весной текущего года на автосалоне в Женеве.

Peugeot представил новый фургон Rifter


Автомобиль Peugeot Rifter построили на модернизированной модульной платформе EMP2, на которой также разработаны Citroen Berlingo и Opel Combo Life. На рынке фургон будет предложен с пяти- и семиместным салоном.

В качестве силовой установки Peugeot Rifter выступит бензиновый агрегат объёмом 1,2 литра производительностью 110 и 130 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика» или «автомат». Новый фургон будет доступен с системой полного привода, которая была разработана с компанией Dangel.

Также в моторную гамму новинки войдут 1,5-литровые моторы, генерирующие 75, 100 и 130 лошадиных сил. Они работают на пару с 5- и 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 8-диапазонным «автоматом».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:40
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