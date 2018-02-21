Peugeot представил новый фургон Rifter

Автомобиль Peugeot Rifter построили на модернизированной модульной платформе EMP2, на которой также разработаны Citroen Berlingo и Opel Combo Life. На рынке фургон будет предложен с пяти- и семиместным салоном.В качестве силовой установки Peugeot Rifter выступит бензиновый агрегат объёмом 1,2 литра производительностью 110 и 130 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика» или «автомат». Новый фургон будет доступен с системой полного привода, которая была разработана с компанией Dangel.Также в моторную гамму новинки войдут 1,5-литровые моторы, генерирующие 75, 100 и 130 лошадиных сил. Они работают на пару с 5- и 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 8-диапазонным «автоматом».