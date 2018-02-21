Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам

Публикацию Дарья подписала «порция утренних обнимашек» и получила свою порцию комплиментов, по поводу идеальных отношений в их семье.По ходу ролика ее муж Сергей и две сыновей Артем и Давид обнимают друг друга, а сама Даша комментирует происходящее. Фолловеры отметили, что в их семье не хватает красавицы-дочки, а Серегу назвали «счастливым отцом семейства».Поклонники семьи Пынзарь поделились своими историями счастливой семейно жизни и пожелали экс-участникам телестройки и дальше поддерживать такую атмосферу любви в семье.Напомним, что недавно зрители реалити-шоу отмечали семью Дарьи и Сергея Пынзарей как самую удачно сложившуюся за всю историю проекта «Дома-2».