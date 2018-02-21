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Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам

В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь появилось милое видео, где показывает, как начинается утро в их семье.

Публикацию Дарья подписала «порция утренних обнимашек» и получила свою порцию комплиментов, по поводу идеальных отношений в их семье.

Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам

По ходу ролика ее муж Сергей и две сыновей Артем и Давид обнимают друг друга, а сама Даша комментирует происходящее. Фолловеры отметили, что в их семье не хватает красавицы-дочки, а Серегу назвали «счастливым отцом семейства».

Поклонники семьи Пынзарь поделились своими историями счастливой семейно жизни и пожелали экс-участникам телестройки и дальше поддерживать такую атмосферу любви в семье.

Напомним, что недавно зрители реалити-шоу отмечали семью Дарьи и Сергея Пынзарей как самую удачно сложившуюся за всю историю проекта «Дома-2».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:03
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