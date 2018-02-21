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Дочь Михаила Задорнова отказывается от многомиллионного наследства отца

Дочь сатирика не торопится вступать в права наследования, хоть Михаил Задорнов оставил после смерти большое наследство.
Дочь Михаила Задорнова отказывается от многомиллионного наследства отца


Юморист, умерший недавно от онкологии, оставил значительное движимое и недвижимое имущество. Только ни его вдова Елена Бомбина, ни единственная дочь Елена еще не заявили на него своих прав наследниц. Известно, что 27-летняя дочь давно живет на Мальте и пишет картины и стихи. Елена не разговаривает с журналистами и ведет довольно замкнутый образ жизни.

Как рассказывают знакомые семейства сатирика, обе женщины еще не отошли от потери дорогого человека и находятся в состоянии депрессии. По их словам они не желают заниматься всеми нотариальными делами и отказываются от наследственного имущества.

По словам Елены, ее отец всегда говорил, что дети должны пробивать дорогу самостоятельно, иначе у них не будет цели. А недвижимость в Москве и на Мальте, подаренные отцом, в группу наследства не входят. Больше Елене ничего не надо.

По некоторым данным, лишь первая супруга юмориста Велта собирается вступить в право наследства.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:20
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