Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила снимок топлесс

Раньше она довольно часто снималась для разных мужских глянцев. Однако позже она вышла за кавказского парня Курбана Омарова и перестала выкладывать снимки даже в нижнем белье и купальниках.И вдруг накануне Бородина выложила красивую фотографию, где она позирует с обнаженными плечами.Многочисленные подписчики звезды признаются, что фото им очень по душе, но они желали бы видеть продолжение того, что находится внизу. Многие уверены, что это был снимок топлесс, который Ксения когда-нибудь выложит для всеобщего обозрения.