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Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению Собчак

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина напомнила своим подписчикам в Instagram, что 8 марта будет проходить конкурс «Дом или Миллион» и правилах участия в нем.

Чтобы ее реклама конкурса была убедительней, она пригласила для показа дома свою бывшую коллегу экс-ведущую телестройки Ксению Собчак. Две звезды объединили свои усилия и пообещали, что дом станет чьей-то реальностью уже совсем скоро.

Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению Собчак

Бородина призвала всех, кто участвует в конкурсе проверить или они действительно подписаны на конкурсную страницу и пообещала, что будет лично следить за выбором победителя.

Напомним, что в подобном ролике этот дом демонстрировала и Ольга Бузова, пригласив в напарники Тимура Батрутдинова, для которого такая деятельность стала дебютом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:47
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