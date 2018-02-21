Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению Собчак

Чтобы ее реклама конкурса была убедительней, она пригласила для показа дома свою бывшую коллегу экс-ведущую телестройки Ксению Собчак. Две звезды объединили свои усилия и пообещали, что дом станет чьей-то реальностью уже совсем скоро.Бородина призвала всех, кто участвует в конкурсе проверить или они действительно подписаны на конкурсную страницу и пообещала, что будет лично следить за выбором победителя.Напомним, что в подобном ролике этот дом демонстрировала и Ольга Бузова, пригласив в напарники Тимура Батрутдинова, для которого такая деятельность стала дебютом.