В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s

Стоит напомнить, что устройство было официально анонсировано в начале нынешнего года. Также интересно, что Meizu M6s стал первым китайским смартфоном, который наделили полноразмерным экраном. Так в качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая IPS-матрица.Разрешение такого экрана достигает стандарта HD+. В аппаратной основе работает процессор Samsung Exynos 7872. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3 тысячи мАч. Также на боковой части корпуса имеется дактилоскопический сканер.В продаже на рынке России девайс появится в модификациях 32 и 64 Гб. Первая обойдется в 14990 рублей, а вторая в 16990 рублей. Отмечается, что тот, кто оплатит предзаказ в полной мере, заработает в подарок Pixelphone S1.