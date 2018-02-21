АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s

Китайский производитель потребительской электроники, компания Meizu, объявила открытие предзаказов на смартфон Meizu M6s. Так телефон появится в продаже уже в марте текущего года.

В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s


Стоит напомнить, что устройство было официально анонсировано в начале нынешнего года. Также интересно, что Meizu M6s стал первым китайским смартфоном, который наделили полноразмерным экраном. Так в качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая IPS-матрица.

Разрешение такого экрана достигает стандарта HD+. В аппаратной основе работает процессор Samsung Exynos 7872. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3 тысячи мАч. Также на боковой части корпуса имеется дактилоскопический сканер.

В продаже на рынке России девайс появится в модификациях 32 и 64 Гб. Первая обойдется в 14990 рублей, а вторая в 16990 рублей. Отмечается, что тот, кто оплатит предзаказ в полной мере, заработает в подарок Pixelphone S1.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости