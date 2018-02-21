В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Китайский производитель потребительской электроники, компания Meizu, объявила открытие предзаказов на смартфон Meizu M6s. Так телефон появится в продаже уже в марте текущего года.
Стоит напомнить, что устройство было официально анонсировано в начале нынешнего года. Также интересно, что Meizu M6s стал первым китайским смартфоном, который наделили полноразмерным экраном. Так в качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая IPS-матрица.
Разрешение такого экрана достигает стандарта HD+. В аппаратной основе работает процессор Samsung Exynos 7872. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3 тысячи мАч. Также на боковой части корпуса имеется дактилоскопический сканер.
В продаже на рынке России девайс появится в модификациях 32 и 64 Гб. Первая обойдется в 14990 рублей, а вторая в 16990 рублей. Отмечается, что тот, кто оплатит предзаказ в полной мере, заработает в подарок Pixelphone S1.
Стоит напомнить, что устройство было официально анонсировано в начале нынешнего года. Также интересно, что Meizu M6s стал первым китайским смартфоном, который наделили полноразмерным экраном. Так в качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая IPS-матрица.
Разрешение такого экрана достигает стандарта HD+. В аппаратной основе работает процессор Samsung Exynos 7872. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3 тысячи мАч. Также на боковой части корпуса имеется дактилоскопический сканер.
В продаже на рынке России девайс появится в модификациях 32 и 64 Гб. Первая обойдется в 14990 рублей, а вторая в 16990 рублей. Отмечается, что тот, кто оплатит предзаказ в полной мере, заработает в подарок Pixelphone S1.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:10