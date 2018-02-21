АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о Марии Кюри

Компании Amazon Prime Video и StudioCanal начали работу над фильмом под названием «Радиоактивно». Картина является биографической и расскажет зрителям о жизни ученого и обладателя Нобелевской премии Марии Кюри.

Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о Марии Кюри


Как отмечается в издании Variety, что за основу проекта была взята работа Лорена Реднисса «Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout». Также известно, что режиссером ленты стал Маржан Сатрапи. В качестве продюсеров представлены Тим Беван, Эрик Феллнер и Пол Уэбстер. Главную роль в ленте исполнит актриса Розамунд Пайк.

Сатрапи утверждает, что в фильме речь пойдет не только о Марии Кюри, но и об открытии радиации.

Стоит напомнить, что первая Нобелевская премия был вручена Марии Кюри в 1903 году за достижения в области физики. В 1911 женщине вручили вторую нобелевскую премию, но уже по химии. В целом, Кюри вместе со своим мужем занималась изучением явления радиоактивности. За время работы она смогла открыть радий и полоний.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости