Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о Марии Кюри

Как отмечается в издании Variety, что за основу проекта была взята работа Лорена Реднисса «Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout». Также известно, что режиссером ленты стал Маржан Сатрапи. В качестве продюсеров представлены Тим Беван, Эрик Феллнер и Пол Уэбстер. Главную роль в ленте исполнит актриса Розамунд Пайк.Сатрапи утверждает, что в фильме речь пойдет не только о Марии Кюри, но и об открытии радиации.Стоит напомнить, что первая Нобелевская премия был вручена Марии Кюри в 1903 году за достижения в области физики. В 1911 женщине вручили вторую нобелевскую премию, но уже по химии. В целом, Кюри вместе со своим мужем занималась изучением явления радиоактивности. За время работы она смогла открыть радий и полоний.