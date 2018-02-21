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Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино

Представители ресурса Vulture составили рейтинг самых лучших суперзлодеев кино. Таким образом, в списке из 25 антагонистов популярным оказался Джокер из фильма «Темный рыцарь».

Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино


Стоит напомнить, что роль Джокера исполнил скончавшийся актер Хит Леджер. За эту работу ему посмертно вручили премию «Оскар». Второе место отдали персонажу Эрику Киллмонгеру, который появился в фильме «Черная пантера». Роль исполнил актер Майкл Джордан. Третья строчка досталась Женщине-кошке в исполнении актрисы Мишель Пфайффер. Этот персонаж был представлен в ленте «Бэтмен возвращается».

Что касается остальных, то в рейтинге оказались такие антагонисты как Генерал Зод из «Супермена», Локи из фильмов «Тор» и «Мстители», Джокер из «Бэтмена» 1989 года, Мистер Стекло из фильма «Неуязвимый», Магнето из фильмов «Люди-Икс», а также Лекс Лютор в фильме «Возвращения Супермена».

В конце списка были указаны такие злодеи как Джокер из мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма» и Гвен Грейсон появившаяся в картине «Высший пилотаж».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:50
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