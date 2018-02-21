Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Представители ресурса Vulture составили рейтинг самых лучших суперзлодеев кино. Таким образом, в списке из 25 антагонистов популярным оказался Джокер из фильма «Темный рыцарь».
Стоит напомнить, что роль Джокера исполнил скончавшийся актер Хит Леджер. За эту работу ему посмертно вручили премию «Оскар». Второе место отдали персонажу Эрику Киллмонгеру, который появился в фильме «Черная пантера». Роль исполнил актер Майкл Джордан. Третья строчка досталась Женщине-кошке в исполнении актрисы Мишель Пфайффер. Этот персонаж был представлен в ленте «Бэтмен возвращается».
Что касается остальных, то в рейтинге оказались такие антагонисты как Генерал Зод из «Супермена», Локи из фильмов «Тор» и «Мстители», Джокер из «Бэтмена» 1989 года, Мистер Стекло из фильма «Неуязвимый», Магнето из фильмов «Люди-Икс», а также Лекс Лютор в фильме «Возвращения Супермена».
В конце списка были указаны такие злодеи как Джокер из мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма» и Гвен Грейсон появившаяся в картине «Высший пилотаж».
Стоит напомнить, что роль Джокера исполнил скончавшийся актер Хит Леджер. За эту работу ему посмертно вручили премию «Оскар». Второе место отдали персонажу Эрику Киллмонгеру, который появился в фильме «Черная пантера». Роль исполнил актер Майкл Джордан. Третья строчка досталась Женщине-кошке в исполнении актрисы Мишель Пфайффер. Этот персонаж был представлен в ленте «Бэтмен возвращается».
Что касается остальных, то в рейтинге оказались такие антагонисты как Генерал Зод из «Супермена», Локи из фильмов «Тор» и «Мстители», Джокер из «Бэтмена» 1989 года, Мистер Стекло из фильма «Неуязвимый», Магнето из фильмов «Люди-Икс», а также Лекс Лютор в фильме «Возвращения Супермена».
В конце списка были указаны такие злодеи как Джокер из мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма» и Гвен Грейсон появившаяся в картине «Высший пилотаж».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:50