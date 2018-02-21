Наталья Подольская в 35 лет прекрасно выглядит благодаря косметическим процедурам

Наталья Подольская, как и многие отечественные исполнительницы шоу-бизнеса активно использует современные достижения косметологии. Около десяти лет назад она первый раз доверилась пластическому хирургу. Исполнительница объяснила это тем, что ей нужно было исправить носовую перегородку, которая была искривлена и не давала ей правильно дышать.Но пользователи заметили, что вместе с перегородкой девушка решила исправить форму носа, который стал более изящным. Наталья недовольна была результатом и поэтому вынуждена была решиться на очередную ринопластику. В этот раз она получила желаемый результат – идеальный тонкий нос.Больше к пластическим хирургам девушка не обращалась, но косметологические процедуры для лица посещает регулярно. В свои 35 лет исполнительница выглядит намного моложе и часто слышит комплименты в свой адрес от представителей сильной половины.На днях Наталья выложила фотоснимок, на котором показала идеальные брови и добавила, что наконец-то решилась на перманентный макияж бровей. Пользователям результат очень понравился, и они написали это в комментариях.