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Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей в смертях Олега Яковлева и Игоря Сорина

Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко, чьими «воспитанниками» были и Олег Яковлев, и Игорь Сорин, поделился своими мыслями по поводу общего в их смертях.
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей в смертях Олега Яковлева и Игоря Сорина


По словам продюсера, после того, как Олег покинул группу, у него стала развиваться зависимость от алкоголя. Таким манером артист переживал окончание своей карьеры в «Иванушках»: с ним произошло то, что и со многими людьми, связанными с творчеством. Цирроз печени – такую причину смерти Яковлева озвучивает его продюсер. А мотив, побудивший Матвиенко об этом говорить, - нет сил смотреть на убивающих себя людей. Игорь Матвиенко призывает друзей «не наливать, не провоцировать».

Также бывший продюсер Яковлева и Сорина провел параллель между смертями обоих парней. Напомним, когда «Иванушки» были на пике популярности, солист Игорь Сорин покончил с собой. Тогда в его крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков и списали смерть на депрессию. По мнению же продюсера винить в смерти талантливого певца нужно наркотики.

И вообще, тем, «кто бросает курить, надо давать медали, а тому, кто бросает бухать – премию и орден».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:30
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