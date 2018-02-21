Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей в смертях Олега Яковлева и Игоря Сорина

По словам продюсера, после того, как Олег покинул группу, у него стала развиваться зависимость от алкоголя. Таким манером артист переживал окончание своей карьеры в «Иванушках»: с ним произошло то, что и со многими людьми, связанными с творчеством. Цирроз печени – такую причину смерти Яковлева озвучивает его продюсер. А мотив, побудивший Матвиенко об этом говорить, - нет сил смотреть на убивающих себя людей. Игорь Матвиенко призывает друзей «не наливать, не провоцировать».Также бывший продюсер Яковлева и Сорина провел параллель между смертями обоих парней. Напомним, когда «Иванушки» были на пике популярности, солист Игорь Сорин покончил с собой. Тогда в его крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков и списали смерть на депрессию. По мнению же продюсера винить в смерти талантливого певца нужно наркотики.И вообще, тем, «кто бросает курить, надо давать медали, а тому, кто бросает бухать – премию и орден».