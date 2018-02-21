Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого взрыва»
Представители проекта «Теория большого взрыва» решили пригласить основателя компании Microsoft Билла Гейтса в качестве звезды для съемок очередной серии известного ситкома.
Данная новость была представлена новостным агентством CNN. Согласно полученной информации, в новой серии в центре внимания окажется не только Билл Гейтс, но и Пенни, роль которой исполняет Кейли Куоко. Так в рамках сюжета Пенни встречает известного предпринимателя на своей работе и ребята всей дружной командой пытаются организовать ее знакомство с Гейтсом. Стоит отметить, что в этой серии бизнесмен сыграет сам себя.
Сообщается, что приглашенный гость появится в серии, которая выйдет на экраны в марте.
Напомним, что ранее в ситкоме «Теория большого взрыва» появлялись и другие звезды. К ним можно отнести астрофизика Стивена Хокинга, бизнесмена Илона Маска, актера Леонарда Нимоя, ученого Нила Тайсона, сооснователя Apple Стивена Возняка и других знаменитостей.
Данная новость была представлена новостным агентством CNN. Согласно полученной информации, в новой серии в центре внимания окажется не только Билл Гейтс, но и Пенни, роль которой исполняет Кейли Куоко. Так в рамках сюжета Пенни встречает известного предпринимателя на своей работе и ребята всей дружной командой пытаются организовать ее знакомство с Гейтсом. Стоит отметить, что в этой серии бизнесмен сыграет сам себя.
Сообщается, что приглашенный гость появится в серии, которая выйдет на экраны в марте.
Напомним, что ранее в ситкоме «Теория большого взрыва» появлялись и другие звезды. К ним можно отнести астрофизика Стивена Хокинга, бизнесмена Илона Маска, актера Леонарда Нимоя, ученого Нила Тайсона, сооснователя Apple Стивена Возняка и других знаменитостей.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20