Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого взрыва»

Данная новость была представлена новостным агентством CNN. Согласно полученной информации, в новой серии в центре внимания окажется не только Билл Гейтс, но и Пенни, роль которой исполняет Кейли Куоко. Так в рамках сюжета Пенни встречает известного предпринимателя на своей работе и ребята всей дружной командой пытаются организовать ее знакомство с Гейтсом. Стоит отметить, что в этой серии бизнесмен сыграет сам себя.Сообщается, что приглашенный гость появится в серии, которая выйдет на экраны в марте.Напомним, что ранее в ситкоме «Теория большого взрыва» появлялись и другие звезды. К ним можно отнести астрофизика Стивена Хокинга, бизнесмена Илона Маска, актера Леонарда Нимоя, ученого Нила Тайсона, сооснователя Apple Стивена Возняка и других знаменитостей.