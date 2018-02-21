Компания Porsche представила обновлённый спорткар 911 GT3 RS

После рестайлинга у спорткара Porsche 911 GT3 RS за счёт использования в конструкции углепластика улучшилась аэродинамика и уменьшилась масса кузова, а также спереди появились 20-дюймовые колёсные диски, а сзади 21-дюймовые диски. Покупателям автомобиля бесплатно будет предложен опциональный пакет Clubsport, в который входит полукаркас безопасности, огнетушитель и шеститочечные ремни безопасности. К тому же за дополнительную плату будет доступен пакет Weissach, в него входят магниевые колёсные диски и дополнительные детали из карбона, снижающие массу спорткара.Под капотом Porsche 911 GT3 RS установлен 6-цилиндровый агрегат объёмом 4,0 литра мощностью 520 лошадиных сил, который считается самым мощным атмосферным мотором в истории немецкого бренда. Работает двигатель в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией PDK.Обновлённый автомобиль Porsche 911 GT3 RS на рынок Германии планируют вывести в середине апреля текущего года.