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Компания Porsche представила обновлённый спорткар 911 GT3 RS

Компания Porsche продемонстрировала обновлённый спорткар 911 GT3 RS. Официальная премьера нового автомобиля состоится весной на Женевском автосалоне.

Компания Porsche представила обновлённый спорткар 911 GT3 RS


После рестайлинга у спорткара Porsche 911 GT3 RS за счёт использования в конструкции углепластика улучшилась аэродинамика и уменьшилась масса кузова, а также спереди появились 20-дюймовые колёсные диски, а сзади 21-дюймовые диски. Покупателям автомобиля бесплатно будет предложен опциональный пакет Clubsport, в который входит полукаркас безопасности, огнетушитель и шеститочечные ремни безопасности. К тому же за дополнительную плату будет доступен пакет Weissach, в него входят магниевые колёсные диски и дополнительные детали из карбона, снижающие массу спорткара.

Под капотом Porsche 911 GT3 RS установлен 6-цилиндровый агрегат объёмом 4,0 литра мощностью 520 лошадиных сил, который считается самым мощным атмосферным мотором в истории немецкого бренда. Работает двигатель в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией PDK.
Обновлённый автомобиль Porsche 911 GT3 RS на рынок Германии планируют вывести в середине апреля текущего года.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:10
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