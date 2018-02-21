Netflix представил новый трейлер второго сезона сериала «Джессика Джонс»
Сервис Netflix обнародовал новый трейлер второго сезона сериала «Джессика Джонс» из вселенной комиксов Marvel. Помимо трейлера в Интернет также попали некоторые снимки, сделанные прямо со съемочной площадки.
Отмечается, что действия во втором сезоне будут разворачиваться сразу после событий истории «Защитники», где Джонс спасала Нью-Йорк вместе с Люком Кейджом, Железным кулаком и Сорвиголовой. Также после тяжелого прошлого Джессика пытается начать жизнь заново и вернуться к роли частного детектива.
Известно, что в съемках участвовали Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Ика Дэрвилл, Джанет МакТир и Дж.Р. Рамирез. В качестве продюсеров проекта выступают специалисты Мелисса Розенберг, Раель Такер, Джеймс Чори и Джеф Лоуб.
Официальная премьера сезона намечена на 8 марта.
Отмечается, что действия во втором сезоне будут разворачиваться сразу после событий истории «Защитники», где Джонс спасала Нью-Йорк вместе с Люком Кейджом, Железным кулаком и Сорвиголовой. Также после тяжелого прошлого Джессика пытается начать жизнь заново и вернуться к роли частного детектива.
Известно, что в съемках участвовали Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Ика Дэрвилл, Джанет МакТир и Дж.Р. Рамирез. В качестве продюсеров проекта выступают специалисты Мелисса Розенберг, Раель Такер, Джеймс Чори и Джеф Лоуб.
Официальная премьера сезона намечена на 8 марта.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00