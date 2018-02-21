Дмитрий Маликов планирует воспитать наследника настоящим мужчиной

В новом году у Дмитрия Маликова родился наследник. Роды прошли в клинике Санкт-Петербурга, которая специализируется на репродуктивной медицине. Все свободное время артист уделяет своему ребенку. Недавно исполнитель дал откровенное интервью Елене Север и поведал о своих творческих планах, благотворительности и воспитании детей.Дмитрий желает воспитать в своем наследнике настоящего мужчину. Артист считает, что малыш нуждается в отце, который будет с ним проводить максимум времени. Мальчику обязательно нужен папа и пример. Сыну необходимо выработать характер, чтобы в будущем он с легкостью преодолевал препятствия и трудности, а для этого с детства необходимо его приучать к труду.Если когда-то мальчик изъявит желание стать музыкантом, то Дмитрий сказал, что не сильно обрадуется этому, но препятствовать не будет. Это его выбор и он постарается его поддержать и помочь.В ближайших планах у Дмитрия выход нового клипа. Маликов планирует выпускать современную музыку. У певца прекрасное отношение к популярности в соцсетях и он получил у подростков «кредит доверия».