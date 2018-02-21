АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Дмитрий Маликов планирует воспитать наследника настоящим мужчиной

Дмитрий Маликов всерьёз задумался о воспитании сына и желает, чтобы из него вырос настоящий мужчина.

Дмитрий Маликов планирует воспитать наследника настоящим мужчиной


В новом году у Дмитрия Маликова родился наследник. Роды прошли в клинике Санкт-Петербурга, которая специализируется на репродуктивной медицине. Все свободное время артист уделяет своему ребенку. Недавно исполнитель дал откровенное интервью Елене Север и поведал о своих творческих планах, благотворительности и воспитании детей.

Дмитрий желает воспитать в своем наследнике настоящего мужчину. Артист считает, что малыш нуждается в отце, который будет с ним проводить максимум времени. Мальчику обязательно нужен папа и пример. Сыну необходимо выработать характер, чтобы в будущем он с легкостью преодолевал препятствия и трудности, а для этого с детства необходимо его приучать к труду.

Если когда-то мальчик изъявит желание стать музыкантом, то Дмитрий сказал, что не сильно обрадуется этому, но препятствовать не будет. Это его выбор и он постарается его поддержать и помочь.

В ближайших планах у Дмитрия выход нового клипа. Маликов планирует выпускать современную музыку. У певца прекрасное отношение к популярности в соцсетях и он получил у подростков «кредит доверия».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:02
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости