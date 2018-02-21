Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую татуировку

В свои девятнадцать лет Кафельникова чуть ли не известнее своего папы. Евгений Кафельников является знаменитым российским теннисистом. В прошедшем году Алеся сильно поругалась с отцом, после чего попала в реанимационное отделение из-за передозировки наркотиками. Через некоторое время, после расставания со своим бойфрендом, девушка решила отправиться в рехаб.На днях в микроблоге Instagram Кафельниковой появился снимок, на котором она изображена топлес стоя боком к объективу камеры. Раздевшись, девушка решила продемонстрировать общественности новое тату, на котором изображена лиса. Татуировка находится на правой лопатке модели. На низ Алеся надела короткую юбку. Фанаты сделали вывод, что в жизни Кафельниковой постепенно всё налаживается.