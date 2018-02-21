Спустя 10 лет NASA вновь взглянуло на покрытое пылью место высадки на Марс робота Phoenix

Сам по себе самолет Phoenix, а также его задняя оболочка и парашют все еще видны на снимке, сделанном 21 декабря 2017 года камерой высокого разрешения Imaging Science Experiment (HiRISE) на орбитальном аппарате NASA «Марс-разведка». Но анимированное сравнение с изображением посадки примерно через два месяца после 25 мая 2008 года показывает, что пятна земли, которые были затемнены удалением пыли во время посадочных событий, снова стали покрыты пылью.В августе 2008 года Phoenix завершила свою трехмесячную миссию по изучению льда, почвы и атмосферы Марса. Посадочная машина работала еще два месяца, прежде чем снижение солнечного света привело к тому, что энергия стала недостаточной для поддержания функционирования посадочного устройства. Робот с солнечной батареей не был предназначен для выживания в темных и холодных условиях марсианской арктической зимы.