Спустя 10 лет NASA вновь взглянуло на покрытое пылью место высадки на Марс робота Phoenix
Недавний взгляд с орбиты Марса на место, где миссия NASA Phoenix Mars высадилась на дальнем северном Марсе почти десять лет назад, показывает, что пыль покрыла некоторые следы посадки.
Сам по себе самолет Phoenix, а также его задняя оболочка и парашют все еще видны на снимке, сделанном 21 декабря 2017 года камерой высокого разрешения Imaging Science Experiment (HiRISE) на орбитальном аппарате NASA «Марс-разведка». Но анимированное сравнение с изображением посадки примерно через два месяца после 25 мая 2008 года показывает, что пятна земли, которые были затемнены удалением пыли во время посадочных событий, снова стали покрыты пылью.
В августе 2008 года Phoenix завершила свою трехмесячную миссию по изучению льда, почвы и атмосферы Марса. Посадочная машина работала еще два месяца, прежде чем снижение солнечного света привело к тому, что энергия стала недостаточной для поддержания функционирования посадочного устройства. Робот с солнечной батареей не был предназначен для выживания в темных и холодных условиях марсианской арктической зимы.
Сам по себе самолет Phoenix, а также его задняя оболочка и парашют все еще видны на снимке, сделанном 21 декабря 2017 года камерой высокого разрешения Imaging Science Experiment (HiRISE) на орбитальном аппарате NASA «Марс-разведка». Но анимированное сравнение с изображением посадки примерно через два месяца после 25 мая 2008 года показывает, что пятна земли, которые были затемнены удалением пыли во время посадочных событий, снова стали покрыты пылью.
В августе 2008 года Phoenix завершила свою трехмесячную миссию по изучению льда, почвы и атмосферы Марса. Посадочная машина работала еще два месяца, прежде чем снижение солнечного света привело к тому, что энергия стала недостаточной для поддержания функционирования посадочного устройства. Робот с солнечной батареей не был предназначен для выживания в темных и холодных условиях марсианской арктической зимы.