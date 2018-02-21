Meizu показала новое устройство M6s с боковым сканером отпечатков пальцев
Компания Meizu показана новая версия смартфона M6s с современным безрамочным дисплеем, боковым удобным сканером отпечатка пальцев, шестью процессорными ядрами.
Вся лицевая сторона устройства занята 5.7-дюймовым экраном с HD+ разрешением, находящимся под ударопрочным стеклом с надёжными закругленными краями. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Имеется технология улучшения картинки. Задняя камера на 16 Мп имеет быстрый разовый автофокус. Устройство представлено в 4 цветах. Начинка M6s в себя включает 6 процессорных ядер, отдельный процессор для эффективной обработки графики.
Объем ОП Meizu M6s равен 3 Гб. Имеется также встроенная память на 32 Гб/64 Гб. Разработка основана на базе Flyme 6.2. В прошлом месяце стартовали реализации телефона. Вместе с этим телефон можно приобрести только через онлайн приложения. «Политэксперт» отмечает, что расценка на новинку составляет $155 за версию на 32 Гб, $186 за версию на 64 Гб.
Вся лицевая сторона устройства занята 5.7-дюймовым экраном с HD+ разрешением, находящимся под ударопрочным стеклом с надёжными закругленными краями. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Имеется технология улучшения картинки. Задняя камера на 16 Мп имеет быстрый разовый автофокус. Устройство представлено в 4 цветах. Начинка M6s в себя включает 6 процессорных ядер, отдельный процессор для эффективной обработки графики.
Объем ОП Meizu M6s равен 3 Гб. Имеется также встроенная память на 32 Гб/64 Гб. Разработка основана на базе Flyme 6.2. В прошлом месяце стартовали реализации телефона. Вместе с этим телефон можно приобрести только через онлайн приложения. «Политэксперт» отмечает, что расценка на новинку составляет $155 за версию на 32 Гб, $186 за версию на 64 Гб.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20