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Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над Майями

Пользователи Сети шокированы опубликованным видеороликом, на котором запечатлена целая флотилия НЛО, снятая очевидцами в небе над Майями.

Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над Майями


Невероятные кадры вторжения инопланетного флота были переданы американским уфологам, которые и выставили их в соцсеть Facebook на всеобщее обсуждение. На видеоролике видно, как флотилия НЛО кружит в небе над Майями, образуя идеальную линию, через некоторое время огни все в таком же синхронном порядке образовали круг.

Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над Майями


Главный уфолог сообщества MUFON Марк Д'Антонио, хоть и является ярым охотником за НЛО, все же попросил пользователей не терять голову, так как подобному может быть вполне простое объяснение вплоть до обычных китайских фонариков в небе.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:10
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