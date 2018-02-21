На Васильевском острове в машине обнаружили мертвого израильтянина
На Васильевском острове в оставленном автомобиле было найдено мертвое тело гражданина Израиля.
В северной столице на улице Нахимова в стоящей машине нашли мужской труп. Следствие установило, что иномарку Toyota Land Cruiser оставили неизвестные примерно в 2 часа ночи 20 февраля. Мертвеца, находившегося в салоне, опознали: труп принадлежит 42-летнему подданому Израиля. При предварительном осмотре никаких следов, указывающих на неестественную смерть, обнаружено не было. Последнее слово о причине, повлекшей за собой смерть иностранца, скажет судмедэкспертиза.
Кроме этого правоохранители выяснили, что Toyota принадлежит гражданину России, который также числится мертвым.
Сейчас следственная группа устанавливает все подробности происшествия.
В северной столице на улице Нахимова в стоящей машине нашли мужской труп. Следствие установило, что иномарку Toyota Land Cruiser оставили неизвестные примерно в 2 часа ночи 20 февраля. Мертвеца, находившегося в салоне, опознали: труп принадлежит 42-летнему подданому Израиля. При предварительном осмотре никаких следов, указывающих на неестественную смерть, обнаружено не было. Последнее слово о причине, повлекшей за собой смерть иностранца, скажет судмедэкспертиза.
Кроме этого правоохранители выяснили, что Toyota принадлежит гражданину России, который также числится мертвым.
Сейчас следственная группа устанавливает все подробности происшествия.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:00