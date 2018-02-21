На Васильевском острове в машине обнаружили мертвого израильтянина

В северной столице на улице Нахимова в стоящей машине нашли мужской труп. Следствие установило, что иномарку Toyota Land Cruiser оставили неизвестные примерно в 2 часа ночи 20 февраля. Мертвеца, находившегося в салоне, опознали: труп принадлежит 42-летнему подданому Израиля. При предварительном осмотре никаких следов, указывающих на неестественную смерть, обнаружено не было. Последнее слово о причине, повлекшей за собой смерть иностранца, скажет судмедэкспертиза.Кроме этого правоохранители выяснили, что Toyota принадлежит гражданину России, который также числится мертвым.Сейчас следственная группа устанавливает все подробности происшествия.