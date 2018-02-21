Эмили Ратаковски снялась обнаженной для известного глянцевого журнала

Ратаковски очень любит сниматься обнаженной. В прошедшем году фотосессия модели в стиле ню собрала свыше 6 тысяч восторженных комментариев. В этот раз звезда обнажилась для журнала Vanity Fair. Публикациями из данной съемки знаменитость поделилась с подписчиками в своём микроблоге Instagram. Ратаковски выложила ряд снимков, на которых она запечатлена в различных позах. Особенно фанатам понравилось фото, на котором обнаженная Эмили лежит в ванне. Суммарно публикации модели набрали свыше 2,4 миллионов отметок «Мне нравится».Эмили ещё в 14 лет подписала контракт с агентством, именуемым Ford Models, которое до сих пор представляет её интересы. После съемки топлес в видеоклипе Робина Тика на песню Blurred Lines девушка получила большую популярность.