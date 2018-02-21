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Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза болезни сердца

Корпорацией Google, с участием подразделения Verily Life Sciences, создан алгоритм определения вероятности возникновения болезней сердечно - сосудистой системы (ССС) у человека. Причем возможные прогнозы программа делает по исследованиям внутренней стенки глаза.

По состоянию внутренних стенок глазных яблок, где расположены многочисленные кровеносные сосуды, можно рассказать о работе всего комплекса ССС. Определяет алгоритм также возраст человека, измеряет артериальное давление, а так же покажет, курит ли он.
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза болезни сердца


В новую разработку Google заложили способность самообучения. Первые результаты получены в результате тестов на 300 тысячах доступных медицинских данных, которые позволяют определить предрасположенность людей к заболеваниям сердечно – сосудистого направления, включая риски сердечного приступа. Специалистами отмечено, что ИИ в 70% случаев успешно отличал особенности глаза здорового человека и глаза того, кто уже пережил инфаркт.

Действующие, наиболее точные экспертизы медиков, дают точную информацию реже на 2%. Даже при условии взятия образцов крови. Новым алгоритмом процедуры значительно упрощены, но ему еще предстоит пройти целый ряд клинических проверок и испытаний.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:40
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