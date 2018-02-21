ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены Малого драматического театра в СПб

Согласно данным следствия стало известно, что в рамках предварительных строительных работ похитили, а также присвоили из федерального бюджета не меньше сорока пяти миллионов российских рублей. Стоит отметить, что в рамках уголовного дела, которое возбудили следователи регионального управления Федеральной Службы Безопасности, по четвёртой части статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, выявили, а также задержали некоторых фигурантов дела. Их имена пока не разглашают. Сейчас решается вопрос касательно избрания им меры пресечения.На сегодняшний день по делу проводят оперативно-следственные действия, которые направлены на расширение, а также закрепление доказательной базы.