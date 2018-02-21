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Дарья Жукова проводит время в компании греческого миллиардера на всевозможных курортах

Дарья Жукова окунулась в новые отношения с греческим миллиардером и проводит с ним время на разнообразных курортах.

Дарья Жукова проводит время в компании греческого миллиардера на всевозможных курортах


Летом ушедшего года Роман Абрамович и Дарья Жукова после десяти лет совместной жизни расстались. Подробности данного разрыва не сообщаются, но они дали слово остаться в хороших отношениях ради деток и общих бизнес проектов. В общем, все прошло без скандалов.

Через некоторое время в средствах массовой информации появились сведения, что Дарья Жукова закрутила роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Возлюбленных много раз видели на различных публичных мероприятиях вместе.

Судя по всему, между влюбленными все очень даже серьёзно. Недавно журналисты застукали Жукову с бойфрендом перед очередным полетом. Они оставили роскошный горнолыжный курорт Санкт-Мориц и на личном самолете отправились в следующее путешествие вместе. Возлюбленные были одеты неприглядно, но это не помогло им спрятаться от фотографов.

Стоит добавить, что у бывших супругов подрастает двое детей: сын Аарон Александр и дочка Лея.

А Роман Абрамович сделал попытку получить гражданство Швейцарии, но пока его просьба не была удовлетворена.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:23
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