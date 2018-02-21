Дарья Жукова проводит время в компании греческого миллиардера на всевозможных курортах

Летом ушедшего года Роман Абрамович и Дарья Жукова после десяти лет совместной жизни расстались. Подробности данного разрыва не сообщаются, но они дали слово остаться в хороших отношениях ради деток и общих бизнес проектов. В общем, все прошло без скандалов.Через некоторое время в средствах массовой информации появились сведения, что Дарья Жукова закрутила роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Возлюбленных много раз видели на различных публичных мероприятиях вместе.Судя по всему, между влюбленными все очень даже серьёзно. Недавно журналисты застукали Жукову с бойфрендом перед очередным полетом. Они оставили роскошный горнолыжный курорт Санкт-Мориц и на личном самолете отправились в следующее путешествие вместе. Возлюбленные были одеты неприглядно, но это не помогло им спрятаться от фотографов.Стоит добавить, что у бывших супругов подрастает двое детей: сын Аарон Александр и дочка Лея.А Роман Абрамович сделал попытку получить гражданство Швейцарии, но пока его просьба не была удовлетворена.