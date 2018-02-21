Создатели телесериала «Улица» убили героя погибшего актёра Егора Клинаева

Двадцать седьмого сентября прошедшего года Клинаев остановился для того, чтобы помочь водителям, которые столкнулись машинами, однако водитель, который находился за рулем приближающегося авто, попросту не заметил артиста и на скорости сбил его. В итоге актёр от полученных травм скончался.На момент трагедии, работа над фильмом не была завершена, и поэтому его создателям пришлось придумывать вариант, чтобы объяснить зрителю пропажу героя Егора - Лехи. По новому сюжету, он едет в США к своей родной матери. В итоге авторы приняли решение, что когда герой возвращается в Россию, по дороге из аэропорта Леха попадает в смертельное дорожно-транспортное происшествие.