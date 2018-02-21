Хейтеры опять посмеялись над кривыми танцами Ольги Бузовой

"Я думаю, чтобы так двигаться, не нужно репетировать", "Приступ эпилепсии?", "Вызывайте экзорциста", "Это за что кривые конвульсии?", - безжалостны в комментариях антифанаты Ольги.

Об этом она подробно рассказала у себя в Инстаграме. Однако, надо сказать, что одна из публикаций весьма насмешила хейтеров. Антифанаты в очередной раз посмеялись над танцевальными движениями звезды.Накануне в микроблоге девушка выложила видео, которое было сделано на репетиции перед сольником. И вот подписчикам очень не понравились движения знаменитости.Кто-то посмеялся над тем, как Бузова попыталась сделать руками "волну". Люди очень рекомендуют "популярной артистке" начать заниматься с хорошим хореографом.Разумеется, нашлось много и таких, кому танец и внешний вид Оли очень понравились.